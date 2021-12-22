Медведева высказалась по поводу избиения фигуриста Соловьёва

Российская фигуристка Евгения Медведева, участница нынешнего "Ледникового периода" в паре с тиктокером Даней Милохиным, не смогла промолчать после того, как стало известно об избиении олимпийского чемпиона Сочи-2014 по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва тремя неизвестными в центре Москвы.

О Дмитрии Соловьёве спортсменка написала в сторис своего Instagram, сопроводив свои слова его фотографией.

Фигуристка напомнила о внутренних качествах Соловьёва, назвав его спокойным и очень достойным человеком, и выразила надежду, что они снова скоро смогут увидеться, несмотря на полученные им травмы.

"Спокойный, воспитанный, приятный в общении человек. Любой, кто знает Диму, подтвердит эти слова. Хочется пожелать скорейшего выздоровления! Дима, скоро увидимся!" — написала Медведева.

Дмитрия Соловьёва ночью на улице в центре Москвы жестоко избили трое неизвестных, после того, как он встал за защиту своей девушки, с которой был тогда вместе — керлингистки Анны Сидоровой. Нападавшие, которых было трое, избивали упавшего на землю Соловьёва ногами. Полиция задержала всех троих.

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