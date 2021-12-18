Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике изумила фото в мини-платье

Победительница Олимпиады по художественной гимнастике 2012 года Каролина Севастьянова поделилась в своём Instagram новым фото, которое привело её поклонников в полный восторг.

На снимке спортсменка запечатлена в ультракоротком белом платье, которое подчёркивает её стройную фигуру, открывая длинные ноги и соблазнительное декольте.

Новое фото Севастьяновой стремительно набирает лайки — за неполные сутки оно получило почти 12 тысяч "сердечек". Пользователи осыпали гимнастку восторженными комментариями, называя её "невероятной красавицей".

"Вы невероятная красавица", "На такой фигуре любое платье — эксклюзив", "Ах, какие шикарные ножки" — написали поклонники, посоветовав ей отныне носить исключительно платья.

В ленте Instagram Каролины Севастьяновой достаточно много откровенных снимков, в том числе в купальниках и нижнем белье.

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