Футболист Серхио Агуэро заявил о завершении карьеры

Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Серхио Агуэро заявил о завершении карьеры из-за больного сердца. Как сообщает Twitter ФК "Барселона", на специальной пресс-конференции спортсмен расплакался.

О болезни стало известно в конце октября. 33-летний футболист почувствовал боль в груди во время матча. Врачи сказали, что Агуэро пропустит не менее трех месяцев. Затем сообщили, что игрок больше не сможет играть в футбол.

"Я решил прекратить профессиональную карьеру. Это очень тяжёлый момент. Проблема возникла у меня полтора месяца назад. Я был в надёжных руках врачей, принял решение 10 дней назад, сделав всё возможное, чтобы иметь хоть какую-то надежду на продолжение. Я очень горжусь своей карьерой", - сказал Агуэро.

Агуэро признался, что первые недели были очень трудными.

Серхио Агуэро - пятикратный чемпион Англии и победитель Лиги Европы.

В 2003 году стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет. Тогда он побил предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года.

Выступал за Аргентину на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, где выиграл золотые медали и забил два гола в полуфинальной игре со сборной Бразилии.

Всего на чемпионатах мира сыграл 12 матчей и забил 2 мяча.

В 2021 году футболист получил Кубок Америки. На его счету 41 мяч в 101-ой встрече за сборную Аргентины.

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