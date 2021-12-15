Пятилетняя россиянка выполнила 3-й юношеский разряд по тяжелой атлетике

Пятилетняя Настя Сперанская стала абсолютной чемпионкой в весовой категории до 29 килограммов, взяв в сумме двоеборья 33 килограмма. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", турнир Дмитрия Берестова проходил в Люберцах.

Девочка весит 21 килограмм. Настя стала первым ребенком за всю историю тяжёлой атлетики, который выполнил 3-й юношеский разряд в пять лет.

Известно, что Настя занимается жимом штанги всего полгода. Также она ходит на тхэквондо и спортивную гимнастику. Родители девочки — чемпионы России по жиму.

Ранее Настя установила рекорды России: 100 раз пожала 10 килограммов и 20 раз — 15. Тогда она стала чемпионкой мира по жиму.

По мнению педиатра Павла Бережанского, такие нагрузки могут плохо сказаться на здоровье девочки.

"Есть физиология, определенные моменты созревания гормональной, нервной системы, и если в эти периоды ребенок получает неадекватную нагрузку (неподготовленный организм), то могут быть проблемы в дальнейшем. Но если организм готов, то под адекватным присмотром противопоказаний нет. Перегрузки приводят к нарушению здоровья, а регулярные тренировки — нет. Мое мнение, что тяжелая атлетика женственности не прибавляет, но помогает найти свой путь, спорт, который нравится, увлечение и помогают добиваться цели", — сказал врач.

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