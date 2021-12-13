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Во время пережеребьёвки Лиги чемпионов совпала одна пара

Спорт

УЕФА провёл повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов. В Ньоне чиновники Союза европейских футбольных ассоциаций заново определили пары команд, которые в 2022 году продолжат борьбу за трофей.

Во время пережеребьёвки Лиги чемпионов совпала одна пара

В первом раунде плей-офф встретятся:

  • "Зальцбург" (Австрия) — "Бавария" (Германия).

"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия).

  • "Бенфика" (Португалия) — "Аякс" (Нидерланды).

"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия).

  • "Вильярреал" (Испания) — "Ювентус" (Италия).

"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия).

  • "Пари Сен-Жермен" (Франция) — "Реал" (Испания).

"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция).

В результате по сравнению с первой жеребьёвкой совпала только одна пара — действующий победитель турнира "Челси" сыграет с французским "Лиллем".

"Атлетико", который подал протест на результаты первой жеребьёвки, вместо "Баварии" получил в соперники "Манчестер Юнайтед".

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Автор: Артём Пермяков
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