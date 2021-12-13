УЕФА провёл повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов. В Ньоне чиновники Союза европейских футбольных ассоциаций заново определили пары команд, которые в 2022 году продолжат борьбу за трофей.
В первом раунде плей-офф встретятся:
"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия).
"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия).
"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия).
"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция).
В результате по сравнению с первой жеребьёвкой совпала только одна пара — действующий победитель турнира "Челси" сыграет с французским "Лиллем".
"Атлетико", который подал протест на результаты первой жеребьёвки, вместо "Баварии" получил в соперники "Манчестер Юнайтед".
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