Во время пережеребьёвки Лиги чемпионов совпала одна пара

УЕФА провёл повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов. В Ньоне чиновники Союза европейских футбольных ассоциаций заново определили пары команд, которые в 2022 году продолжат борьбу за трофей.

В первом раунде плей-офф встретятся:

"Зальцбург" (Австрия) — "Бавария" (Германия).

"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия).

"Бенфика" (Португалия) — "Аякс" (Нидерланды).

"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия).

"Вильярреал" (Испания) — "Ювентус" (Италия).

"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия).

"Пари Сен-Жермен" (Франция) — "Реал" (Испания).

"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция).

В результате по сравнению с первой жеребьёвкой совпала только одна пара — действующий победитель турнира "Челси" сыграет с французским "Лиллем".

"Атлетико", который подал протест на результаты первой жеребьёвки, вместо "Баварии" получил в соперники "Манчестер Юнайтед".