МИД КНР: Китай надеется на поддержку Японии в проведении Олимпийских игр

Китай надеется на поддержку Японии в проведении зимних Олимпийских игр 2022 года.

Как пишут "Известия", так сказал представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, Китай всеми силами поддерживал летнюю Олимпиаду в Токио. Теперь ответный шаг должна сделать Япония.

"Любая попытка политизировать спорт под предлогом так называемых "прав и свобод человека" противоречит духу Олимпийской Хартии. Китай решительно выступает против этого", — подчеркнул дипломат.

Ранее газета "Санкэй" сообщила, что Япония не отправит на Игры своих дипломатов. Окончательное решение объявят после того, как о решении скажут другие страны.

На Олимпиаду в Токио Китай направил главу управления спорта Гоу Чжунвэня. Предполагалось, что Токио должен сделать то же самое в знак вежливости. Сейчас обсуждается визит в Китай главы национального Олимпийского комитета Ясухиро Ямаситу, поскольку он не является членом правительства.

Ранее австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что на Олимпийских играх в Пекине не будет присутствовать официальная делегация страны. Германия пока не решается присоединиться к бойкоту пекинской Олимпиады. О бойкоте уже заявили США, Канада и Великобритания.

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