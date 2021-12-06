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Ласицкене подала документы на визу в США для участия в ЧМ в июле

Спорт

Олимпийская чемпионка Токио по прыжкам в высоту Мария Ласицкене занялась оформлением визы в США для того, чтобы принять участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике в июле 2022 года. Об этом стало известно ТАСС от менеджера российской атлетки Ольги Назаровой.

Ласицкене подала документы на визу в США для участия в ЧМ в июле

Чемпионат мира по лёгкой атлетике состоится с 15 по 22 июля в американском Юджине. Здесь уже проходил этап Бриллиантовой лиги сразу после завершения Олимпиады в Токио, но в нём не приняли участие лидеры российской сборной по лёгкой атлетике Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, которые не смогли получить американские визы в России.

"Маша уже сейчас занимается вопросом оформления американской визы для поездки в Юджин на июльский чемпионат мира. Компания Nike намерена оформить спортсменке визу Р-1 или Р-2. Эту визу может получить спортсмен, имеющий контракт с американской компанией. Тренер и менеджер обладателями таких виз быть не могут, так как не имеют контрактов", — рассказала Назарова.

Менеджер россиянки выразила надежду, что она сможет получить визу вовремя. Назарова добавила, что для того, чтобы тренеру и менеджеры Ласицкене тоже попасть на ЧМ в США, им придётся подавать документы на получение американской визы в одной из соседних с Россией стран после того, как завершится зимний сезон.

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«Олимпийская высота Марии Ласицкене». Специальный репортаж
Автор: Светлана Нерадовская
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