Кафельников: половина стран откажется от участия в ОИ из-за скандала с Пэн Шуай

Экс-теннисист Евгений Кафельников считает, что как минимум половина стран откажутся от участия в Олимпийских Играх в Пекине из-за скандала с китайской спортсменкой Пэн Шуай, написал он в своём Twitter.

Теннисист признал, что ситуация складывается непростая, и каждая страна должна принимать решение об участии в Играх самостоятельно.

"Сейчас всё должно зависеть от каждой страны индивидуально! МОК никогда на себя не возьмёт ответственность за бойкот зимних Игр-2022. Если хотите знать моё личное мнение, то половина стран на ОИ не приедет. Точка", — поделился размышлениями Кафельников.

Ранее МОК сделал заявление относительно исчезнувшей китайской теннисистки Пэн Шуай и предупредил, что члены Международного Олимпийского комитета в январе лично встретятся с теннисисткой, оказавшейся в центре скандала.

Напомним, Пэн Шуай выступила с обвинением в сексуальном насилии в адрес бывшего вице-премьера Китая. Это произошло в начале ноября 2021 года. Сразу после этого её пост был удалён, а теннисистка исчезла. Позже она отказалась от своих обвинений в отношении политика.

После произошедшего появились предложения о переносе Игр в другую страну или их отмене.

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