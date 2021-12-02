Евгения Медведева может не вернуться в большой спорт: "Спина не поворачивается"

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что может не вернуться в большой спорт из-за серьёзных проблем со здоровьем.

Спортсменка пока избегает официального заявления, однако хорошо осознаёт, что, скорее всего, больше не сможет участвовать в соревнованиях высокого уровня. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Макарена".

"У меня спина в одну сторону не поворачивается", — поделилась Медведева.

По её словам, она больше не может без боли выполнять два самых дорогих прыжка — "флип" и "лутц".

"Не прыгаются в принципе, чисто физически. Хотелось бы очень сильно, люблю эти прыжки", — сказала фигуристка.

Она добавила, что ей по-прежнему удаются "тулуп" и прыжок "сальхов".

С октября 2021 года Медведева вместе с тиктокером Даней Милохиным участвует в проекте "Ледниковый период" на Первом канале.

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