В российской сборной по биатлону произойдут изменения

В сборной России по биатлону накануне Кубка мира и Кубка IBU проведут перестановки. О них рассказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Как сообщает официальный Telegram-канал организации, Василий Томшин и Александр Поварницын на втором этапе выступят на Кубке мира, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев - на Кубке IBU.

Замена произойдёт уже сегодня — 29 ноября. Из-за того, что первая команда останется в Швеции, а вторая поедет в Норвегию.

Такое решение приняли после обсуждения с тренерами.

"Это плановая ротация в олимпийском сезоне, о которой и я, и старшие тренеры говорили не раз. Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона", — сказал Майгуров.

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