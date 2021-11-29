В Португалии обнаружили 13 случаев заражения омикрон-штаммом среди футболистов

Португальские врачи зафиксировали 13 случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции среди футболистов клуба "Белененсеш".

По информации телеканала RTP, диагноз спортсменам поставили в Национальном институте здоровья имени Рикарду Жорже (INSA).

"Предварительные тесты точно свидетельствуют, что все 13 случаев среди игроков команды "Белененсеш" относятся к омикрон-варианту, который сейчас вызывает опасения", — пояснили в учреждении.

В субботу, 27 ноября, "Белененсеш" выставил на домашний матч против ФК "Бенфика" девять спортсменов. Во втором тайме на поле вышли всего семь футболистов клуба. Когда один из них получил травму, игру остановили. Только сегодня стало известно, что у некоторых спортсменов из команды "Белененсеш" диагностировали новый вариант "омикрон", содержащий 32 мутации.

Ранее учёные ВОЗ заявляли, что данный штамм может быть более заразным, чем "дельта".

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