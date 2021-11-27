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Воспитанник Тутберидзе, фигурист Квителашвили получил золото на Гран-при в Сочи

Спорт

Воспитанник тренера Этери Тутберидзе, фигурист из Грузии Морис Квителашвили стал победителем Гран-при по фигурному катанию в Сочи. 

Воспитанник Тутберидзе, фигурист Квителашвили получил золото на Гран-при в Сочи

За прокат произвольной программы Квителашвили получил 170, 96 баллов, а в общем за прокаты обеих программ – 266,33 балла. Грузинский фигурист впервые победил на этапах Гран-при.

Россиянин Михаил Коляда – на втором месте. Оценка за произвольную программу у него оказалась выше, чем у победителя – 180,16 баллов, а в сумме он уступил ему совсем немного, набрав 264,64 балла. С таким результатом воспитанник Михаила Мишина смог подняться с четвёртой строки, которую он занимал после короткой программы, на итоговое второе место.

Этот результат (итоговые 26 баллов) позволяет Коляде выступить в финальном этапе Гран-при в Японии, в Осаке, наряду с американскими фигуристами Джейсоном Брауном, Нейтаном Ченом, Винсентом Чжоу, и японскми спортсменами Шома Уно и Юма Кагияма.

Бронзу в Сочи получил японский фигурист Казуки Томоно, который после исполнения короткой программы был на первом месте. Его итоговый результат после двух прокатов – 264,19 баллов, за произвольную программу судьи поставили ему 168,38 баллов.

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Автор: Светлана Нерадовская
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