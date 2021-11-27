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Журналист из Украины рассказал, сможет ли российская сборная попасть на ЧМ-2022

Спорт

Украинский спортивный обозреватель Артём Франков рассказал, сможет ли сборная России, по его мнению, попасть на чемпионат мира-2022.

Первый стыковой матч российской сборной за право выхода на ЧМ состоится 24 марта 2022 года. Россиянам предстоит сыграть со сборной Польши.

"Шансы 50 на 50! При Карпине сборная России выглядит лучше, чем при Черчесове. Да, у России нет исполнителей уровня Левандовского. Но если выключить Роберта, то ничего особенного у поляков нет. У России преимущество своего поля. Это немаловажный фактор", — рассказал украинский журналист изданию "Спорт-Экспресс".

Победившая в этой игре команда должна будет сразиться с победителем пары Швеция-Чехия.

Для сборной России отборочный турнир к чемпионату мира-2022 завершился вторым местом. Это лишило российскую сборную шанса на прямое попадание на ЧМ.

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Россия сыграет с Польшей в стыках ЧМ-2022. Какие у нас шансы?
Автор: Светлана Нерадовская
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