Умар Кремлёв и Махмуд Аббас обсудили развитие бокса в Палестине

Вопросы развития бокса и поддержки спортсменов обсуждались во время встречи президента Палестины Махмуда Аббаса и Президента AIBA Умара Кремлёва.

АИБА недавно провела соревнования, активное участие в которых приняла Палестина. Так, в Белграде состоялся чемпионат мира по боксу среди мужчин, а в ОАЭ — чемпионат Азии по данному виду спорта. Участие в состязаниях спортсменов из Палестины стало возможным благодаря финансовой поддержке, которую национальная федерация получила со стороны АИБА.

По словам Кремлёва, развитие бокса в Палестине является важнейшей задачей АИБА, поэтому встречу с Аббасом он назвал очень важной в контексте реализации стоящих перед сторонами целей.

Кремлёв добавил, что в таком универсальном виде спорта, как бокс, у каждого должна быть возможность развития имеющихся навыков и регулярных тренировок. Он отметил серьезный потенциал боксеров из Палестины, а АИБА обязана всесторонне способствовать его реализации.

В свою очередь, Аббас поблагодарил Кремлёва за помощь в развитии бокса в Палестине. По его словам, в данный момент власти страны уделяют немало внимания данному виду спорта, несмотря на то, что ещё совсем недавно стране было попросту не до того, а темпы развития бокса и спорта в целом были весьма скромными. Руководство Палестины готово оказать поддержку по целому ряду вопросов. Так, планируется введение в программу школ и вузов дисциплины "бокс", а также строительство в стране академии бокса. Аббас высказал надежду на долгосрочное и продуктивное сотрудничество Палестины и АИБА.

В завершении встречи Федерация бокса Палестины получила от Кремлёва 500 пар боксерских перчаток, что символизировало приверженность AIBA развитию бокса в стране и сотрудничеству на долгосрочную перспективу.

В 2021 г. АИБА реализовала важные программы развития, продемонстрировавшие готовность ассоциации к поддержке спортсменов в разных уголках земного шара. Для разработки стратегий развития спорта, способствующих социальному развитию, Кремлёв на регулярной встрече проводит встречи с заметными персонами из мира спорта и политики.