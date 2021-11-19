Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА после ноябрьских матчей. Победа над Кипром (6:0) и поражение от Хорватии (0:1) привели к тому, что команда Карпина утратила 4,03 очка.
Российская команда занимает 34-е место в рейтинге. Россиян в списке национальных сборных обошла Корея.
Возглавляет рейтинг, как и прежде, сборная Бельгии. Вместе с тем отставание Бразилии от первого места продолжает сокращаться и теперь составляет чуть более двух очков.
Кроме этих команд, в топ-10 рейтинга сборные Франции, Англии, Аргентины, Италии, Испании, Португалии, Дании и Нидерландов.
В декабре ФИФА опубликует окончательную версию рейтинга 2021 года, но изменений в нём не будет - в следующий раз национальные сборные сыграют в январе, когда в Африке состоится Кубок наций.
Европейские команды вернутся на поле в марте 2022 года. Сборная России проведёт стыковые матчи за путёвку на Мундиаль. Соперников Карпин и Ко узнают 26 ноября во время жеребьёвки УЕФА.
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