Сборная России стала 34-й в ноябрьском рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА после ноябрьских матчей. Победа над Кипром (6:0) и поражение от Хорватии (0:1) привели к тому, что команда Карпина утратила 4,03 очка.

Российская команда занимает 34-е место в рейтинге. Россиян в списке национальных сборных обошла Корея.

31. Чехия - 1510,42.

32. Алжир - 1508,54.

33. Корея - 1507,24.

34. Россия - 1493,42.

35. Австралия - 1484,88.

36. Нигерия - 1478,78.

37. Турция - 1472,72.

38. Шотландия - 1471,82.

39. Венгрия - 1465,62.

40. Канада - 1462,32.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, сборная Бельгии. Вместе с тем отставание Бразилии от первого места продолжает сокращаться и теперь составляет чуть более двух очков.

Кроме этих команд, в топ-10 рейтинга сборные Франции, Англии, Аргентины, Италии, Испании, Португалии, Дании и Нидерландов.

В декабре ФИФА опубликует окончательную версию рейтинга 2021 года, но изменений в нём не будет - в следующий раз национальные сборные сыграют в январе, когда в Африке состоится Кубок наций. Европейские команды вернутся на поле в марте 2022 года. Сборная России проведёт стыковые матчи за путёвку на Мундиаль. Соперников Карпин и Ко узнают 26 ноября во время жеребьёвки УЕФА.