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Сборная России стала 34-й в ноябрьском рейтинге ФИФА

Спорт

Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА после ноябрьских матчей. Победа над Кипром (6:0) и поражение от Хорватии (0:1) привели к тому, что команда Карпина утратила 4,03 очка.

Сборная России стала 34-й в ноябрьском рейтинге ФИФА

Российская команда занимает 34-е место в рейтинге. Россиян в списке национальных сборных обошла Корея. 

  • 31. Чехия - 1510,42.
  • 32. Алжир - 1508,54.
  • 33. Корея - 1507,24.
  • 34. Россия - 1493,42.
  • 35. Австралия - 1484,88.
  • 36. Нигерия - 1478,78.
  • 37. Турция - 1472,72.
  • 38. Шотландия - 1471,82.
  • 39. Венгрия - 1465,62.
  • 40. Канада - 1462,32.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, сборная Бельгии. Вместе с тем отставание Бразилии от первого места продолжает сокращаться и теперь составляет чуть более двух очков.

Кроме этих команд, в топ-10 рейтинга сборные Франции, Англии, Аргентины, Италии, Испании, Португалии, Дании и Нидерландов.

В декабре ФИФА опубликует окончательную версию рейтинга 2021 года, но изменений в нём не будет - в следующий раз национальные сборные сыграют в январе, когда в Африке состоится Кубок наций.

Европейские команды вернутся на поле в марте 2022 года. Сборная России проведёт стыковые матчи за путёвку на Мундиаль. Соперников Карпин и Ко узнают 26 ноября во время жеребьёвки УЕФА.

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Автор: Артём Пермяков
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