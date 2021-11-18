Футболист Вячеслав Малафеев собирается развестись с женой

Бывший игрок футбольного клуба "Зенит", вратарь и член сборной России Вячеслав Малафеев на своей странице в Instagram рассказал, что собирается развестись с супругой.

"Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…" — эмоционально написал Малафеев в своём посте.

В браке со своей женой Екатериной футболист состоит с 2021 года. У них есть общий ребёнок, Алекс. Вратарь со своей женой также воспитывали ещё двух детей Малафеева от его первого брака.

Разговоры о неладах в семейной жизни Вячеслава и Екатерины начались с начала осени. В соцсетях футболист делился своими семейными проблемами. Он сам сообщил, что они с женой подумывают о разводе.

Некоторые подозревают, что пара решила расстаться из-за флирта Малафеева с блогером Айзой Долматовой, с которой они вместе принимали участие в шоу ТНТ "Звёзды в Африке".

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