Полузащитник "Спартака" попросил снизить ему зарплату: столько не заслужил

Журналист Илья Казаков поведал о необычном поступке футболиста "Спартака" Романа Зобнина. Полузащитник "красно-белых" попросил на треть урезать ему зарплату.

Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин обратился к руководству с необычной просьбой. Он попросил, чтобы ему уменьшили размер заработной платы

Об этом в своём Telegram-канале написал журналист Илья Казаков.

По информации источника, спортсмен аргументировал своё прошение тем, что получает незаслуженно много.

Зобнин получает почти три миллиона евро в год. Руководство клуба прислушалось к просьбе футболиста, поэтому ему урезали зарплату с трёх миллионов евро до двух.

В пресс-службе "Спартака" пока не подтвердили данную новость.

Контракт Зобнина со "Спартаком" подписан до 2024 года. Футболист играл в шестнадцати матчах во всех турнирах. В его копилке забитых два гола.

Летом олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова отметила, что ежемесячно Зобнин получает 26 миллионов рублей. Бобровникова уверена, что такую сумму она не сможет заработать за всю жизнь.

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