Психолог оценил заявление Карпина о возможном уходе из сборной РФ

Спортивный психолог Вадим Гущин предположил, что на самом деле означает заявление тренера сборной РФ по футболу Валерия Карпина о возможном уходе с поста.

По словам специалиста, Карпин не собирается покидать национальную команду и принимать каких-либо конкретных решений, передаёт "Чемпионат".

"Своим поведением тренер хотел добиться одной цели — чтобы страна умоляла его остаться. А потом он сказал бы: "Ну вы понимаете, я ведь не хотел, но вы же все меня попросили", — считает Гущин.

Также он заметил, что после громкого заявления об уходе Карпин начал активно двигаться, пить воду. Как отмечает психолог, это свидетельствует о том, что тренер сборной занервничал. По мнению Гущина, ему важно уйти от ответственности: Карпин согласен и остаться, и уволиться, но для него чрезвычайно важно, чтобы конкретное решение приняли за него.

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