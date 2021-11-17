В Госдуме тренерам олимпийских чемпионов предлагают ввести доплаты к пенсиям

В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсиям тренеров, которые готовили чемпионов Олимпиады и Паралимпиады. Законопроект был предложен заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым совместно с группой сенаторов и депутатов.

Депутаты предложили назначить дополнительные денежные выплаты тренерам сборной России, которые выполняли подготовку олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских призёров.

Пока дополнительные выплаты положены только непосредственно спортсменам-олимпийским чемпионам и не распространяются на их тренеров. Авторы законопроекта уверены, что это упущение необходимо исправить.

Они составили пояснительную записку к законопроекту, в которой говорится:

"Именно тренер играет важную роль в подготовке спортсмена высокого класса, так называемой спортивной элиты. Успех чемпиона во многом обусловлен интеллектуальными разработками и стратегией подготовки, предложенной тренером".

Внёсшие предложение рекомендовали зафиксировать размер указанной выплаты на уровне 250% от величины социальной пенсии.

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