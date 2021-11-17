МОК поставил точку в споре о спортсменах-трансгендерах

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о новых правилах для трансгендерных и интерсексуальных спортсменов.

В шестистраничном документе МОК изложил 10 принципов, которым отныне будут следовать во время спортивных соревнований.

"В этой программе признается необходимость обеспечения того, чтобы каждый, независимо от его гендерной идентичности или половых различий, мог заниматься спортом в безопасной, свободной от домогательств среде, которая признает и уважает их потребности и индивидуальность", — говорится в заявлении комитета.

В документе также отмечается, что "новые рамки не являются юридически обязательными, хотя и были разработаны после "обширных консультаций” со спортсменами, другими спортивными организациями и экспертами в области прав человека, права и медицины.

Напомним, на Олимпийских игр в Токио впервые в истории Игр приняли участие трансгендерные и интерсексуальные спортсмены.

Лорел Хаббард из Новой Зеландии во время соревнований по тяжелой атлетике среди женщин на Олимпийских играх в Токио

Главное отличие новых правил для спортсменов — трансгендеров:

им больше не нужно будет проходить процедуру изменения уровня гормонов — в частности тестостерона, чтобы быть допущенным к соревнованиям.

В общем, похоже на то, что скоро фантазии станут реальностью:

Олимпиада-2080: люди к соревнованиям не допускаются

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.