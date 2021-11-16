РФС прокомментировал слова Карпина о возможном уходе с поста тренера сборной

Российский футбольный союз отреагировал на информацию о возможном уходе Валерия Карпина с поста тренера сборной России.

В пресс-службе РФС сообщили, что в контракте, заключённом с Карпиным, был пункт о том, что действие договора автоматически продлевается, если национальная сборная выйдет "в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам игры в Хорватии".

"Таким образом, контракт Валерия Карпина и его тренерского штаба действует до 31 марта 2022 года", — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы РФС.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что может уйти с поста до начала стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира, который пройдёт в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.

После поражения от Хорватии российская сборная заняла второе место в отборочной группе H с 22 очками. У команды есть шанс попасть в Катар на Чемпионат мира, если она хорошо себя проявит в стыковых матчах.

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