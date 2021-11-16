Депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на предложение вице-премьера Польши Петра Гльньского отстранить Россию и Белоруссию от членства в международных спортивных организациях.
Как заявила Роднина изданию "Спорт-Экспресс", российской стороне не стоит относиться серьёзно к подобным предложениям:
"Собака лает — караван идёт. Разве это можно серьёзно воспринимать?"
15 ноября Глиньский обратился к мировому сообществу с призывом ужесточить отношение к России и Белоруссии, обвинив их в кризисе с мигрантами на белорусско-польской границе.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев усомнился в причастности России к происходящему с беженцами, напомнив, что они находятся на польско-белорусской, а не на российской границе.
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