Чемпионка мира Юрлова возвращается в биатлон

Главе Федерации биатлона Санкт-Петербурга и двукратному олимпийскому чемпиону Дмитрию Васильеву стало известно, что чемпионка мира Екатерина Юрлова приняла решение вернуться в большой биатлон после рождения второго ребёнка.

В ближайших планах Юрловой — выступление на соревнованиях "Ижевская винтовка", которые пройдут 23-27 декабря. По результатам этого старта будет решено, может ли спортсменка участвовать в Олимпиаде.

В прошлом сезоне Екатерина Юрлова не принимала участие из-за беременности. Летом, 26 июня, у биатлонистки родилась вторая дочь Арина.

Дмитрий Васильев рассказал на "Матч ТВ", что Юрловой не так легко совмещать воспитание двух детей с тренировками:

"Она тренируется в Токсово под руководством отца, но дети всё-таки занимают много времени. Это ответственность, и она большая молодец, потому что правильно расставляет приоритеты. Дети важнее".

Васильев рассказал, что "Ижевская винтовка" станет для Юрловой своеобразным тестом, который поможет ей понять, насколько хорошо она готова к соревнованиям, и исходя из их результатов, спортсменка сможет строить дальнейшие планы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.