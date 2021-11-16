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Российских биатлонистов заставят сдавать ПЦР-тесты даже с вакциной

Спорт

Международным союзом биатлонистов было проведено совещание, по результатам которого были утверждены антикоронавирусные положения на предстоящий сезон 2021-22.

Российских биатлонистов заставят сдавать ПЦР-тесты даже с вакциной

Для того, чтобы принимать участие в международных стартах, спортсмены, тренеры, другие участники команд, которые не делали прививку или недавно переболели, обязаны будет сдавать ПЦР-тест и предъявлять его отрицательный результат, сообщает пресс-служба IBU.

Если спортсменам была сделана прививка вакциной, не одобренной принимающей соревнования страной, они также должны будут делать ПЦР-тесты.

В зависимости от того, в какой стране будут проходить соревнования, правила въезда в неё для спортсменов, тренеров и персонала могут варьироваться, в зависимости от действующих в ней эпидемиологических правил. Если того потребует законодательство конкретной страны, невакцинированным атлетам придётся проходить карантин.

Президент Союза биарлонистов России Виктор Майгуров напомнил, что российская сборная вакцинирована "Спутником V", одобренным Международным союзом биатлонистов.

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Автор: Светлана Нерадовская
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