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"У нас в стране нет футбола": Тарасова усомнилась в российских футболистах

Спорт

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова не смогла сдержать эмоций после проигрыша российской сборной в квалификационном матче Чемпионата мира с хорватской командой.

Татьяна Тарасова заявила изданию "Championat.com":

"Где у нас детский футбол? Юношеский? Молодёжный? Вы ведь настаиваете, что он есть? Где он? Так просто ничего не бывает. У нас нет футбола!"

Также заслуженный тренер считает, что России нет смысла выходить на Чемпионат мира, даже если у неё это и получится.

Матч между Хорватией и Россией закончился в пользу первых, со счётом 1:0. Единственным голом в ворота российской сборной стал автогол, забитый Фёдором Кудряшовым.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
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