Ловчев объяснил, почему ушёл из студии во время матча Хорватия-Россия

Спортивный эксперт и лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев ушёл из студии "Матч ТВ" прямо во время прямого эфира отборочного матча Чемпионата мира-2022, во время игры сборных Хорватии и России.

Ловчев объяснил свой уход абсолютным несогласием с мнением по поводу игры ведущего Сергея Дурасова и комментатора Константина Генича. Ловчев эмоционально высказался по поводу неудачи россиян на поле:

"Команда играла, как говно, а они старались скрасить то, что мы все видели. Поэтому я просто встал и ушёл".

Эксперт не смог согласиться с ведущими в том, что российские футболисты играют "нормально", отметив, что его оппонент просто "не видел нормального футбола".

Позже Ловчев извинился перед ведущими за свои эмоции, которых он не смог сдержать.

Лучший футболист СССР 1972 года сказал, что он когда-то полюбил футбол за то, что там забивают голы, и за соперничество игроков в ловкости и технике. Он выразил несогласие с тем, что главное - результат, аргументировав это так:

"Когда есть игра — результат всё равно придёт, а когда нет игры, результат когда-нибудь осчастливит, а потом уже не придёт никогда".

Ловчев отметил, что ему претит то, что показывала российская сборная, которая, по его словам, просто "стояла сзади и отбивалась". Он с грустью сказал, что не видит пока российских игроков, которые могут каждую минуту проявить себя с лучшей стороны.

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