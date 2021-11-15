EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Карелия теперь не приравнивается к регионам Крайнего Севера
Вирусолог рассказала об эффективном лекарстве против COVID-19
Более 1200 смертей от COVID-19 за сутки фиксируют седьмой день подряд в РФ
МИД Германии: Путину необходимо повлиять на Лукашенко в ситуации с беженцами
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Данилко пожаловался на организованную травлю: "Этот мир фальшивый"
Мясников: "Принудительная вакцинация сильно запоздала"
На МКС обнаружили место возможной утечки воздуха в модуле "Звезда"
Польша опасается вооружённой провокации на границе с Белоруссией

Ловчев объяснил, почему ушёл из студии во время матча Хорватия-Россия

Спорт

Спортивный эксперт и лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев ушёл из студии "Матч ТВ" прямо во время прямого эфира отборочного матча Чемпионата мира-2022, во время игры сборных Хорватии и России.

Ловчев объяснил, почему ушёл из студии во время матча Хорватия-Россия

Ловчев объяснил свой уход абсолютным несогласием с мнением по поводу игры ведущего Сергея Дурасова и комментатора Константина Генича. Ловчев эмоционально высказался по поводу неудачи россиян на поле:

"Команда играла, как говно, а они старались скрасить то, что мы все видели. Поэтому я просто встал и ушёл".

Эксперт не смог согласиться с ведущими в том, что российские футболисты играют "нормально", отметив, что его оппонент просто "не видел нормального футбола".

Позже Ловчев извинился перед ведущими за свои эмоции, которых он не смог сдержать.

Лучший футболист СССР 1972 года сказал, что он когда-то полюбил футбол за то, что там забивают голы, и за соперничество игроков в ловкости и технике. Он выразил несогласие с тем, что главное - результат, аргументировав это так:

"Когда есть игра — результат всё равно придёт, а когда нет игры, результат когда-нибудь осчастливит, а потом уже не придёт никогда".

Ловчев отметил, что ему претит то, что показывала российская сборная, которая, по его словам, просто "стояла сзади и отбивалась". Он с грустью сказал, что не видит пока российских игроков, которые могут каждую минуту проявить себя с лучшей стороны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Евгений Ловчев покинул студию Матч Премьер!
Автор: Светлана Нерадовская
Последние материалы
Ловчев объяснил, почему ушёл из студии во время матча Хорватия-Россия
В Госдуме объяснили старым стихотворением нападки США на РФ из-за мигрантов
Карелия теперь не приравнивается к регионам Крайнего Севера
Вирусолог рассказала об эффективном лекарстве против COVID-19
Более 1200 смертей от COVID-19 за сутки фиксируют седьмой день подряд в РФ
МИД Германии: Путину необходимо повлиять на Лукашенко в ситуации с беженцами
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Данилко пожаловался на организованную травлю: "Этот мир фальшивый"
Мясников: "Принудительная вакцинация сильно запоздала"
На МКС обнаружили место возможной утечки воздуха в модуле "Звезда"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки

Москва ассиметрично ответит на продолжающиеся враждебные действия и "недружественные шаги" Запада.

Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки
Безос: на Земле останется ограниченное число людей
Интересные Новости
Безос: на Земле останется ограниченное число людей
Мир. Новости мира
Британский генерал: мы рискуем по неосторожности угодить в войну с Россией
Политика. Новости и аналитика
Кадыров обратился к ингушам с просьбой остановить "кучку провокаторов"
Любовь Степушова Москва важнее: Индия купила С-400 Любовь Степушова Ирина Шлионская Самые изобретательные советские мошенники: "родственники", "прокуроры" и "главврачи" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Госплана давно нет, но идея планирования ещё не умерла Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Президент ФРГ: немцы не должны "стесняться" памяти о нападении на СССР
Южная Азия
Москва важнее: Индия купила С-400
У непривитых будет "несчастная, очень одинокая жизнь" - австралийский врач
Мир. Новости мира
У непривитых будет "несчастная, очень одинокая жизнь" - австралийский врач
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников