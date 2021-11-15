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Фигуристка Талалайкина не смогла оформить переход в сборную Италии

Спорт

Российская фигуристка Мария Талалайкина, которая в прошлом сезоне принимала участие во внутрироссийских соревнованиях, собиралась перейти в сборную Италии. До этого Талалайкина тренировалась под руководством Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге.

Фигуристка Талалайкина не смогла оформить переход в сборную Италии

Как сообщает "Спорт-Экспресс", спортсменке пока не удалось согласовать свой переход в итальянскую сборную с Федерацией фигурного катания России, и поэтому у неё пока нет права выступать на международных соревнованиях за Италию.

Российская спортсменка уже уехала из России в Европу, где и собирается начать тренироваться.

По словам тренеров Марии Талалайкиной, она не сообщала им о том, что собирается прекращать с ними работать и менять своё спортивное гражданство.

А глава Федерации фигурного катания России Александр Коган сообщил, что с их стороны разрешения на переход в сборную Италии фигуристке дано не было. По действующим правилам, любой фигурист, который принимал участие в первенстве или чемпионате России на протяжении последних двух сезонов, не может перейти в сборную другой страны, не согласовав своё решение с национальной федерацией.

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Мария Талалайкина. Произвольная программа. Женщины. Чемпионат России по фигурному катанию 2021
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
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