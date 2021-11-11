Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в отборочном матче чемпионата мира-2022. Игра состоялась на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге в присутсвии 13 тысяч болельщиков.
Встреча закончилась со счётом 6:0. Голы в ворота киприотов забивали:
Сборная России набрала 22 очка в девяти матчах отборочной группы и занимает первое место, опережая команду Хорватии на пять очков.
Хорватия свой матч девятого тура проведёт позже — на выезде в Мальте. В случае победы "шашечные" сократят отставание от России до двух очков.
Заключительный матч в борьбе за путёвку на ЧМ-2022 состоится в Сплите 14 ноября — Хорватия примет Россию.
Победитель группы сразу обеспечит для себя поездку на Мундиаль в Катар, вторая команда отправится в стыковые матчи за дополнительную путёвку.
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