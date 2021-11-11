Ирина Слуцкая объяснила, почему у неё нет государственной пенсии

Двухкратная чемпионка мира в одиночном катании среди женщин, двухкратный призёр Олимпиады Ирина Слуцкая дала пояснение своим словам о том, почему она не получает государственную олимпийскую пенсию.

Фигуристка напомнила на своей странице в Instagram, что в телеэфире на программе "Антонимы" она рассказала, что государство не платит ей никакую пенсию. Слуцкая пояснила, что все олимпийские чемпионы получают из специального фонда пожизненную пенсию, но уточнила, что не является ни олимпийским чемпионом, ни пенсионером.

Чемпионка мира призналась, что её удивляют слова о том, что она живёт за счёт государства:

"Друзья, я такой же гражданин страны, как и все. Ни одна моя регалия, ни один мой рекорд (один из которых никто до сих пор не побил) не даёт мне право на какие-то привилегии, выплаты, льготы, прибавки к пенсии. Поэтому я живу как все: оплачиваю налоги и ЖКХ без льгот, трачу то, что заработала".

Насчёт своих слов об отсутствии пенсии Слуцкая сказала:

"Вчера вышла статья, в которой написано, что я пожаловалась на отсутствие пенсии. Друзья, я никогда никому не жалуюсь, я просто прямо отвечаю на поставленные мне в прямом эфире вопросы".

Слуцкая подчеркнула, что никакой пожизненной пенсии она не получает, к тому же до пенсии по старости ей ещё достаточно далеко.

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