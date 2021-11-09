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Россиянин пополнил список рекордов Гиннесса

Спорт

Имя 28-летнего Александра Барашкова из подмосковного Домодедово вписано в Книгу рекордов Гиннесса. Он может держаться больше пяти минут в позиции baby freeze (брейк-данс).

Россиянин пополнил список рекордов Гиннесса

Мировой рекорд, установленный спортсменом, — 3 минут 31 секунда. Его он посвятил своей маме Оксане Александровне.

Как рассказал рекордсмен интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", именно по её настоянию он в детства занимался спортом, чтобы не вырасти "маменькиным сынком":

"Дзюдо, карате, пробежки, турник и скакалка сделали меня универсалом. Когда в университете учился, то выступал на всех соревнованиях, будь то лёгкая атлетика, баскетбол, плавание или лыжные гонки. После универа увлёкся кикбоксингом.

Тренируюсь у Александра Алымова, который подготовил многократного чемпиона мира среди профессионалов Бату Хасикова", — говорит Барашков.

Путь к мировой славе

К записи в Книгу рекордов Гиннесса спортсмен шёл с 2018 года:

  • первая попытка — с помощью акробатического элемента Snake меньше чем за минуту преодолел расстояние в 66 м 24 см,
  • вторая — на ТВ на шоу "Я почти знаменит" передвигался "змейкой" по кругу (кстати, этого в России не делает больше никто).

Рекорды Саши Барашкова фиксировались в России и Европе, но попасть в книгу Гиннесса не получалось. Это раззадоривало.

Идея рекорда в брейк-дансе была подсказана хореографом из Домодедово Александром Колесовым.

Новоиспечённый брейк-дансер из зала не выходил полгода. И — всё получилось.

@sanya_50
@sanya_50

Теперь — новые планы и путь к новым вершинам. Сейчас Александр готовится войти в сборную РФ по карате, потом — поехать на Олимпиаду в составе команды по кикбоксингу.

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Автор: Ольга Лебедева
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