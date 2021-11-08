Тренер фигуристки Косторной назвал её главную проблему

Как сообщил Даниил Глейхенгауз, тренер российской фигуристки Алёны Косторной, главная её проблема на сегодня заключается в количестве прокатов в процессе тренировок. Интервью с ним было опубликовано на РИА Новости.

Алёна Косторная, которая в прошлом сезоне покинула своего прежнего тренера Этери Тутберидзе ради занятий в Академии Евгения Плющенко, вернулась к ней обратно. Результатом возвращения стала бронза фигуристки на канадском этапе Гран-при.

Косторная осталась довольная своим выступлением в Канаде, за что она оставила благодарность своим тренерам в соцсетях.

Тренер фигуристки Глейхенгауз высказался по этому поводу корреспондентам издания:

"Алёна выложила очень душевный, добрый пост, в котором поблагодарила нас за работу с ней. Если бы это ещё больше имело место не в благодарности в Instagram, а в тренировочном процессе… Нам не нужна от неё благодарность, наша задача — помочь ей достичь её максимума. И вот когда у нас это получится, тогда она покажет себя во всей красе. На данный момент это не её максимум. Думаю, все это понимают".

Когда журналисты уточнили, какие именно проблемы есть у Косторной в тренировочном процессе, тренер ответил, что количество прокатов с этой фигуристки меньше, чем у других спортсменов в группе.

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