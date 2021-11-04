Тренера олимпийских спортсменов Райдера обвинили в домогательствах

Центр безопасности спорта (US Center for SafeSport) поручил проверить жалобы на американского тренера Рану Райдера, которого обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах.

Сотрудники организации запустили собственную проверку. На неопределённый срок Райдеру запретили проводить тренировки. Бегунам Адаму Джемили и Дэрил Нейте, которые занимаются под его руководством, посоветовали прекратить любые контакты со специалистом. В противном случае их пообещали лишить финансирования, пишет The Guardian.

Письма с аналогичными рекомендациями получили и другие спортсмены, рассматривающие возможность переезда в США для тренировок с Райдером.

Адвокат тренера Райан Стивенс отрицает все обвинения, называя их необоснованными и бездоказательными. Он заявил, что "подозрительные жалобы" являются атакой на репутацию Райдера.

"Обвинения должны быть исследованы и проверены", — заявил адвокат.

Райдер тренировал знаменитых спортсменов Андре Де Грасса, Кристиана Тейлора, Тиану Бартолетту и многих других.

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