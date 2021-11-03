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Российский хоккеист Александр Овечкин назван первой звездой месяца НХЛ

Спорт

Российский хоккеист Александр Овечкин признан в НХЛ "первой звездой октября" — в восьми матчах он набрал 15 очков.

 

Сообщение размещено на официальном сайте Washington Capitals, за которую сейчас играет Овечкин.

"Форвард забил в общей сложности девять голов в восьми матчах, что позволило ему стать лидером бомбардиров лиги".

Российский нападающий, забивший 739 шайб, занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

© nhl.com, перевод - ЯндексПереводчик
© nhl.com, перевод - ЯндексПереводчик

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Автор: Ольга Лебедева
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