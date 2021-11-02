Месси не сможет играть в следующем матче ПСЖ

Лионель Месси, аргентинский нападающий футбольного клуба ПСЖ, не сможет играть в следующем матче с "Лейпцигом". Причиной его отсутствия стала спортивная травма.

Состав команды был опубликован на официальном сайте "Пари Сен-Жермен". После списка всех спортсменов, которые станут участниками предстоящего матча Лиги чемпионов, размещено сообщение:

"Лео Месси испытывает дискомфорт в подколенном сухожилии и боль в колене после ушиба".

Матч "РБ Лейпциг" — "ПСЖ" будет проходить 3 ноября. Футбольный клуб добавил, что кроме Месси, в нем так же не смогут принять участие Серхио Рамос, Марко Вератти и Лендро Паредес.

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