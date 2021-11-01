Опубликован состав сборной России на отборочные игры ЧМ-2022

Стал известен состав сборной России на отборочные игры ЧМ-2022. Он пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в список включили четырёх вратарей: это Маринато Гилерме, Матвей Сафонов, Никита Хайкин и Илья Лантратов.

Защитниками будут Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Илья Самошников, Сергей Терехов и Фёдор Кудряшов.

В состав полузащитников вошли 13 спортсменов: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Ильзат Ахметов, Александр Головин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Данил Глебов.

А нападающими стали три игрока: Фёдор Смолов, Антон Заболотный и Иван Сергеев.

Команда России в ноябре проведёт два матча: 11-го числа против Кипра, а 14-го сыграет с Хорватией.

11 октября российская сборная по футболу обыграла команду Словении со счетом 2:1, а 8-го одержала победу над сборной Словакии со счетом 1:0.

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