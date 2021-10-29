Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

23-летняя российская гимнастка Дина Аверина завоевала 17-ю золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике. Он проходит в Японии.

Как сообщает МК , россияне победили в командном турнире. До этого наша спортсменка завоевала три золотые награды в упражнениях с мячом, обручем и булавами.

На прошедшей Олимпиаде в Токио российская сборная впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что международная федерация хотела прекратить победы россиянок. По словам Винер-Усмановой и многих болельщиков, наши спортсменки столкнулись в Японии с предвзятым судейством.

Ранее мы писали, что российская спортсменка Алина Кабаева написала письму президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ. Она просит признать некоторые итоги Олимпийских игр ошибочными. Кабаева отмечает, что судьи неправильно оценивали выступления российских спортсменок.

Владимир Путин заявил, что Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике.

Тренер израильской гимнастки Линой Ашрам заявила, что русские не сумели достойно проиграть, поэтому так много говорят о выступлении Дины Авериной.

Все это произошло на фоне того, что белорусская ассоциация гимнастики высмеяла медаль россиянки на Олимпиаде.

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