Дочери Марадоны раскритиковали заявление о матче в память об отце

Дочери чемпиона мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадоны, Далма и Джанинна, отказались от присутствия на матче в честь памяти отца. Они обвинили его адвоката Матиаса Морлу в том, что он присвоил себе права на имя и имиджевые права погибшего родителя.

"Они ведут дела с моим мёртвым отцом. Он подходил к моему отцу как фанат, а теперь утверждает, что владеет имиджевыми правами, его голосом, именем, утверждая, что его дети не имеют никаких прав", — цитирует Далму РИА Спорт.

Девушки считают, что матч — это не память об отце, а способ наживы. Игра запланирована на середину декабря на стадионе в Эр-Рияде. На поле встретятся испанская "Барселона" и аргентинский "Бока Хуниорс". Далма отметила, что вместимость спортивного объекта больше 25 тысяч человек, что позволит организаторам "сорвать куш".

Легендарный футболист Диего Марадона умер в конце ноября прошлого года. Чемпиону мира было 60 лет. После длительного лечения, было принято решение его оперировать, но Марадона не перенёс хирургического вмешательства.

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