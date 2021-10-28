Россиянкам отказали в пересмотре оценок за выступление на чемпионате мира

Российские спортсменки Дина и Арина Аверины подали протест на свои оценки за упражнения с лентами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Но их отклонили.

Как пишет "Спорт-Экспресс", первое место заняла Алина Горносько из Белоруссии — у неё 23,950 балла. Дина Аверина завоевала серебро: она набрала 29,900 балла, её сестра Арина ушла с соревнований с бронзой — 23,450 балла.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова напомнила, что такая же ситуация с судейством случилась на Олимпиаде в Токио в августе этого года. Тогда Дина Аверина чисто выполнила свою программу, но осталась без золота. Первое место присудили представительнице Израиля Линой Ашрам. При этом во время выступления она уронила снаряд.

"Повторилось то же самое, что было на Олимпийских играх. Дина блестяще сделала ленту, но ей поставили оценку на 0,05 меньше, чем другой девочке. Но это не её оценка, так как лента, повторюсь, была сделана блестяще, и были выполнены все сложности", — сказала Винер-Усманова.

Отметим, что на чемпионате мира в Японии Дина Аверина уже завоевала золотые медали: она стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. До этого россиянка завоевала два золота в упражнении с мячом и с обручем.

Это уже 16-я награда высшей пробы Дины Авериной на мировых первенствах.

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