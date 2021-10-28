Главной сенсацией турнира смешанных единоборств турнира British Fighting Championship, проходившем в британском городе Мидлсбро, стал российский боец Умахан Ибрагимов.
Его второе выступление на уровне профессионалов закончилось на пятой секунде боя. Ибрагимов уложил соперника Бена Достера (Британия) мощным ударом в голову.
На опубликованных в Twitter кадрах видно, что Достер подошел к Ибрагимову, чтобы по традиции поприветствовать его кулаками, но воспользовался близостью противника и нанес ему удар снизу. Британец продолжал сокращать дистанцию, пока россиянин не ответил молниеносным ударом.
Эта победа стала самой быстрой в британском чемпионате ММА.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?