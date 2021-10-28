Пять секунд боя - неожиданно быстрая победа россиянина-новичка на чемпионате ММА

Главной сенсацией турнира смешанных единоборств турнира British Fighting Championship, проходившем в британском городе Мидлсбро, стал российский боец Умахан Ибрагимов.

Его второе выступление на уровне профессионалов закончилось на пятой секунде боя. Ибрагимов уложил соперника Бена Достера (Британия) мощным ударом в голову.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, что Достер подошел к Ибрагимову, чтобы по традиции поприветствовать его кулаками, но воспользовался близостью противника и нанес ему удар снизу. Британец продолжал сокращать дистанцию, пока россиянин не ответил молниеносным ударом.

Эта победа стала самой быстрой в британском чемпионате ММА.