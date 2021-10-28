EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Госдеп США официально признал: в стране есть бесполые люди
Маск раскритиковал "налог на миллиардеров": "Они придут за вами"
Бывшая Гогена Солнцева устроила драку на свадьбе
GT: зачем нужна гонка вооружений, если спор решит один удар?
От коронавируса можно облысеть - Руженцова
Британский таблоид ошибся - ничего политического Газпром Молдавии не предлагал
Госдума "зарубила" проект бесплатных ЖКУ для ветеранов
Москва рекомендует соседям Афганистана не пускать к себе войска НАТО
"Союз", раскрашенный под хохлому, стартовал с Байконура

Пять секунд боя - неожиданно быстрая победа россиянина-новичка на чемпионате ММА

Спорт

Главной сенсацией турнира смешанных единоборств турнира British Fighting Championship, проходившем в британском городе Мидлсбро, стал российский боец Умахан Ибрагимов.

 

Его второе выступление на уровне профессионалов закончилось на пятой секунде боя. Ибрагимов уложил соперника Бена Достера (Британия) мощным ударом в голову.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, что Достер подошел к Ибрагимову, чтобы по традиции поприветствовать его кулаками, но воспользовался близостью противника и нанес ему удар снизу. Британец продолжал сокращать дистанцию, пока россиянин не ответил молниеносным ударом.

Эта победа стала самой быстрой в британском чемпионате ММА.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Госдеп США официально признал: в стране есть бесполые люди
Маск раскритиковал "налог на миллиардеров": "Они придут за вами"
Бывшая Гогена Солнцева устроила драку на свадьбе
GT: зачем нужна гонка вооружений, если спор решит один удар?
От коронавируса можно облысеть - Руженцова
Британский таблоид ошибся - ничего политического Газпром Молдавии не предлагал
Госдума "зарубила" проект бесплатных ЖКУ для ветеранов
Москва рекомендует соседям Афганистана не пускать к себе войска НАТО
"Союз", раскрашенный под хохлому, стартовал с Байконура
Кататься на самокатах и роликах по Красной площади хотят запретить
Популярное
Мир. Новости мира
Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе

В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?

Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе
Пора демонтировать газопровод на Украину
Новости Украины
Пора демонтировать газопровод на Украину
Новости Украины
Эксперт: "Байрактары" ЛДНР нечем сбивать, нужна помощь России
Шоу-бизнес
Собчак подколола Соловьёва за дачу в загнивающей Европе
Любовь Степушова Пора демонтировать газопровод на Украину Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова
Здоровье
COVID-вакцину запрещают в Северной Европе из-за "побочки" на сердце у мужчин
Здоровье
Доктор Мясников развеял миф о красном мясе, в который верил весь мир
В Турции назвали огромной ошибкой военную помощь Украине
Мир. Новости мира
В Турции назвали огромной ошибкой военную помощь Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников