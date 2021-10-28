EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Контрразведка США: Китай готовит биооружие индивидуального поражения
Украинским предприятиям пророчат повальное банкротство
Установлено: аспирин значительно снижает количество COVID-госпитализаций
Сколько будет стоить доллар в ноябре рассказали экономисты
В Подмосковье найден мертвым экс-начальник УФСБ по Ярославской области
Помощник режиссера заявил о нарушениях с оружием на съемках фильма Болдуина
Поручение Путина удешевило газ в Европе
На Украине придумали план по спасению Европы
Встреча руководства "Газпрома" с молдавскими чиновниками не принесла результатов

Каминг-аут футболиста высшей лиги поверг болельщиков в шок

Спорт

Австралийский футболист Джош Кавалло совершил каминг-аут. Звезда лиги чемпионов объявил, что он гомосексуалист и не желает больше этого скрывать.

Каминг-аут футболиста высшей лиги поверг болельщиков в шок

21-летний игрок клуба высшей австралийской лиги "Аделаида Юнайтед" на данный момент единственный действующий профессиональный футболист в высшей лиге открыто заявивший о своей ориентации.

"Я — футболист и я — гей. Я хочу лишь играть в футбол, и чтобы при этом ко мне относились как ко всем", — цитирует футболиста ВВС.

По словам Кавалло, каминг-аут — вынужденная мера. Как отметил футболист, он устал "вести двойную жизнь" и считает, что это не должно влиять на его достижения в спорте.

"Я боролся с моей сексуальной ориентацией шесть лет, но теперь я могу оставить эту борьбу, и я очень рад этому", — сказал Кавалло.

Футболист заявил, что надеется на понимание коллег по команде и фанатов. Однако вторые отреагировали на признание спортсмена неоднозначно. Одни болельщики заявили, что им всё равно, что происходит в личной жизни Кавалло, другие — что больше не хотят видеть футболиста на поле.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Я гей, но богатый»: Криштиану Роналду признался в гомосексуализме
Автор: Екатерина Широкова
Последние материалы
Украинским предприятиям пророчат повальное банкротство
Установлено: аспирин значительно снижает количество COVID-госпитализаций
Сколько будет стоить доллар в ноябре рассказали экономисты
В Подмосковье найден мертвым экс-начальник УФСБ по Ярославской области
Помощник режиссера заявил о нарушениях с оружием на съемках фильма Болдуина
Геополитические манёвры вокруг Средней Азии: есть ли шанс на стабильность?
Поручение Путина удешевило газ в Европе
Три способа использовать зелёные помидоры в готовке
На Украине придумали план по спасению Европы
Встреча руководства "Газпрома" с молдавскими чиновниками не принесла результатов
Популярное
Мир. Новости мира
Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе

В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?

Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе
Эксперт: "Байрактары" ЛДНР нечем сбивать, нужна помощь России
Новости Украины
Эксперт: "Байрактары" ЛДНР нечем сбивать, нужна помощь России
Новости Украины
Пора демонтировать газопровод на Украину
Шоу-бизнес
Собчак подколола Соловьёва за дачу в загнивающей Европе
Любовь Степушова Пора демонтировать газопровод на Украину Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова
Здоровье
COVID-вакцину запрещают в Северной Европе из-за "побочки" на сердце у мужчин
Здоровье
Доктор Мясников развеял миф о красном мясе, в который верил весь мир
В Турции назвали огромной ошибкой военную помощь Украине
Мир. Новости мира
В Турции назвали огромной ошибкой военную помощь Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников