Каминг-аут футболиста высшей лиги поверг болельщиков в шок

Австралийский футболист Джош Кавалло совершил каминг-аут. Звезда лиги чемпионов объявил, что он гомосексуалист и не желает больше этого скрывать.

21-летний игрок клуба высшей австралийской лиги "Аделаида Юнайтед" на данный момент единственный действующий профессиональный футболист в высшей лиге открыто заявивший о своей ориентации.

"Я — футболист и я — гей. Я хочу лишь играть в футбол, и чтобы при этом ко мне относились как ко всем", — цитирует футболиста ВВС.

По словам Кавалло, каминг-аут — вынужденная мера. Как отметил футболист, он устал "вести двойную жизнь" и считает, что это не должно влиять на его достижения в спорте.

"Я боролся с моей сексуальной ориентацией шесть лет, но теперь я могу оставить эту борьбу, и я очень рад этому", — сказал Кавалло.

Футболист заявил, что надеется на понимание коллег по команде и фанатов. Однако вторые отреагировали на признание спортсмена неоднозначно. Одни болельщики заявили, что им всё равно, что происходит в личной жизни Кавалло, другие — что больше не хотят видеть футболиста на поле.

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