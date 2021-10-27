Директор и заместитель Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) Иван Курлищук и Ярослав Кручек после обвинений со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
"Национальная антидопинговая организация Украины (НАЦУ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому сегодня директор НАДЦУ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку", — сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, слова которого приводит "Интерфакс".
Претензии ВАДА связанным с нарушениями кодекса Всемирного антидопингового агентства со стороны НАДЦУ. ВАДА определило, что Украина с 2012 года проводит заблаговременный сбор проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению.
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