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Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в США

Спорт

Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место на этапе Гран-при США Skate America. Первый в этом сезоне турнир серии прошёл с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. Нашу страну в соревнованиях фигуристок-одиночниц представляли Ксения Синицына, Дарья Усачёва и Александра Трусова.

Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в США

Отмечается, что перед турниром Трусова получила травму: она серьёзно повредила ногу. Но от участия в турнире спортсменка не отказалась и в результате, по оценкам жюри, блестяще откатала свою программу.

Она выступила с произвольной программой под музыку из фильма "Круэлла”, поставленную ведущим хореографом группы Даниилом Глейхенгауз. Трусова показала лучший результат в произвольной программе — 154,68 балла. В сумме она набрала 232,37 балла. Добавим, что в Лас-Вегасе Александра установила свой личный рекорд по заработанным баллам за короткую программу — 77,69 балла.

Трусовой 17 лет, она бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 и чемпионата Европы — 2020.

Второй стала Дарья Усачёва. Её произвольная программа под "Nessun Dorma" была исполнена с пятью чистыми тройными прыжками. Единственная ошибка была допущена на выходе с тройного флипа. Спортсменка показала четвёртый результат в произвольной программе, набрав 140,60 балла, но в сумме за два соревновательных дня она стала второй (217,31 балла).

Усачёва в прошлом сезоне заняла четвёртое место на чемпионате России. Ранее 15-летняя фигуристка не выступала на Гран-при.

"Я немного расстроена из-за ошибок, которые допустила в произвольной программе, но я довольна своим результатом. Для меня эти соревнования были немного сложнее (чем соревнования в России), потому что это был мой первый международный турнир", — сказала 15-летняя спортсменка на пресс-конференции после соревнований.

Замкнула тройку лучших Ю Ен из Южной Кореи, у неё 216,97 балла.

Ещё одна россиянка Ксения Синицына (205,76) заняла пятое место. Многие эксперты считают, что её незаслуженно засудили.

В следующий раз россиянки Трусова и Усачёва выступят на этапе Гран-при в японском Токио, где 12-14 ноября состоится "NHK Trophy”. А в декабре в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию.

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Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова
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