"Зенит" впервые в истории клуба разгромил "Спартак" со счётом 7:1

В 12-м туре чемпионата РФ команда "Зенит" из Санкт-Петербурга встретилась с московским "Спартаком". Хозяева матча разгромили соперников со счётом 7:1.

Мячи в ворота "Спартака" забили футболисты "Зенита":

Сердар Азмун (2 гола);

(2 гола); Андрей Мостовой (2 гола);

(2 гола); Клаудиньо (1 гол);

(1 гол); Артём Дзюба (1 гол);

(1 гол); Александр Ерохин (1 гол).

"Спартак" отыграл всего один гол на 54-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Квинси Промес. В эфире телеканала "Матч ТВ" главный тренер московской команды Руй Витория отметил, что его подопечные "упростили жизнь" оппоненту, совершив множество ошибок.

Петербургский клуб после 12 туров РПЛ набрал 26 очков. Сейчас "Зенит" возглавляет турнирную таблицу. "Спартак" находится на седьмом месте (17 очков).

Ранее "Зенит" обыгрывал "Спартак" лишь с разницей в пять мячей — в 1949 и 2012 годах. Гости же впервые в своей истории уступили в чемпионате страны с разницей в шесть голов.

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