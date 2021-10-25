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"Зенит" впервые в истории клуба разгромил "Спартак" со счётом 7:1

Спорт

В 12-м туре чемпионата РФ команда "Зенит" из Санкт-Петербурга встретилась с московским "Спартаком". Хозяева матча разгромили соперников со счётом 7:1.

"Зенит" впервые в истории клуба разгромил "Спартак" со счётом 7:1

Мячи в ворота "Спартака" забили футболисты "Зенита":

  • Сердар Азмун (2 гола);
  • Андрей Мостовой (2 гола);
  • Клаудиньо (1 гол);
  • Артём Дзюба (1 гол);
  • Александр Ерохин (1 гол).

"Спартак" отыграл всего один гол на 54-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Квинси Промес. В эфире телеканала "Матч ТВ" главный тренер московской команды Руй Витория отметил, что его подопечные "упростили жизнь" оппоненту, совершив множество ошибок.

Петербургский клуб после 12 туров РПЛ набрал 26 очков. Сейчас "Зенит" возглавляет турнирную таблицу. "Спартак" находится на седьмом месте (17 очков).

Ранее "Зенит" обыгрывал "Спартак" лишь с разницей в пять мячей — в 1949 и 2012 годах. Гости же впервые в своей истории уступили в чемпионате страны с разницей в шесть голов.

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24.10.2021 Зенит - Спартак. Обзор матча
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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