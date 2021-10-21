Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА на четыре позиции. Обновлённая редакция рейтинга была опубликована 21 октября на сайте fifa.com.
В рейтинге сборная России теперь занимает 33-е место. Команда обошла Корею, Нигерию, Австралию и Парагвай.
Всего на счету российской команды 1497,45 балла. Ближайшие "соседи" сборной Валерия Карпина — Алжир (1509,04), Чехия (1503,23) и Австрия (1501,09).
В ноябре сборная России проведёт заключительные матчи отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.
В первой десятке рейтинга произошли незначительные изменения — сборная Англии опустилась с третьего на пятое место; сборная Испании вернулась в топ-7, обойдя Португалию.
Возглавляет рейтинг, как и прежде, сборная Бельгии.
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