Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА на четыре позиции. Обновлённая редакция рейтинга была опубликована 21 октября на сайте fifa.com.

В рейтинге сборная России теперь занимает 33-е место. Команда обошла Корею, Нигерию, Австралию и Парагвай.

В октябре сборная России провела два отборочных матча ЧМ-2022. Победа над Словакией (2:1) принесла команде 12,19 балла, выигрыш у Словении (1:0) — 9,83 балла.

Всего на счету российской команды 1497,45 балла. Ближайшие "соседи" сборной Валерия Карпина — Алжир (1509,04), Чехия (1503,23) и Австрия (1501,09).

В ноябре сборная России проведёт заключительные матчи отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

Первая десятка рейтинга ФИФА

В первой десятке рейтинга произошли незначительные изменения — сборная Англии опустилась с третьего на пятое место; сборная Испании вернулась в топ-7, обойдя Португалию.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, сборная Бельгии.

Бельгия — 1832,33. Бразилия — 1820,36. Франция — 1779,24. Италия — 1750,52. Англия — 1750,16. Аргентина — 1738,79. Испания — 1687,66. Португалия — 1681,73. Мексика — 1672,92. Дания — 1668,98.