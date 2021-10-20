Женщине разбили лицо шайбой во время матча "Ак Барс" - "Динамо"

Во время матча "Ак Барс" — "Динамо" нападающий Никита Дыняк случайно попал шайбой в лицо болельщице.

Инцидент произошёл в первом периоде. У женщины началось кровотечение. Медики оперативно оказали спортивной фанатке всю необходимую помощь, после чего она вновь вернулась на трибуну.

В знак извинения клуб "Ак Барс", в составе которого играет Дыняк, подарил пострадавшей атрибутику и шайбу, прилетевшую в неё.

После игры нападающий казанской команды извинился перед болельщицей.

"Я бы хотел пожелать ей здоровья. Знаю, что клуб о ней позаботится. Хотелось бы лично извиниться. Прошу прощения ещё раз за неудачное поставление шайбы", — приводит комментарий Никиты Дыняка телеканал "Матч ТВ".

Игра проходила в Казани на льду "Татнефть-Арены". Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу "Динамо".

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