Во время матча "Ак Барс" — "Динамо" нападающий Никита Дыняк случайно попал шайбой в лицо болельщице.
Инцидент произошёл в первом периоде. У женщины началось кровотечение. Медики оперативно оказали спортивной фанатке всю необходимую помощь, после чего она вновь вернулась на трибуну.
В знак извинения клуб "Ак Барс", в составе которого играет Дыняк, подарил пострадавшей атрибутику и шайбу, прилетевшую в неё.
После игры нападающий казанской команды извинился перед болельщицей.
"Я бы хотел пожелать ей здоровья. Знаю, что клуб о ней позаботится. Хотелось бы лично извиниться. Прошу прощения ещё раз за неудачное поставление шайбы", — приводит комментарий Никиты Дыняка телеканал "Матч ТВ".
Игра проходила в Казани на льду "Татнефть-Арены". Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу "Динамо".
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