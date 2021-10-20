Сегодня, 20 октября, в Пекин доставили огонь зимних Олимпийских игр-2022, передаёт РИА Новости.
Самолёт из Афин, на борту которого находилась делегация оргкомитета Олимпиады, прибыл в китайскую столицу в 06:01 по местному времени (1:01 мск).
Накануне, 19 октября, на стадионе "Панатинаикос" в Греции прошла церемония передачи огня организаторам грядущих соревнований.
Олимпийский огонь зажгли в понедельник, 18 октября, на территории Древней Олимпии, затем его доставили на афинский Акрополь, а уже утром — на стадион. Далее президент греческого Национального олимпийского комитета Спирос Капралос зажёг от огня лампаду и вручил её вице-президенту оргкомитета Игр в Китае Юй Цзайцину.
Олимпиада будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля. Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта.
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