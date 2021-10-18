Ковальчук назначен генеральным менеджером на Олимпийских играх — 2022

Экс-нападающий клуба НХЛ "Нью-Джерси Дэвилз" Илья Ковальчук станет генеральным менеджером сборной РФ на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.

Главный тренер российской сборной по хоккею Алексей Жамнов отметил, что у Ковальчука огромный опыт работы, поэтому он должен справиться с новыми обязанностями, передаёт Sports.ru.

"Думаю, он знает многие вещи про каждого хоккеиста, которые не знаю я. Сейчас Илья сконцентрирован на работе менеджера. Как в дальнейшем сложится его карьера — это к нему вопросы", — подчеркнул Жамнов.

Он добавил, что до Олимпийских игр — 2022 Ковальчук не планирует подписывать какие-либо контракты в КХЛ.

Добавим, в апреле 2021 года хоккеист расторг контракт с омской командой "Авангард" и заявил, что намерен вернуться в НХЛ. В составе "Авангарда" он выиграл Кубок Гагарина и стал трёхкратным обладателем главного трофея КХЛ.

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