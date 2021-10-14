Российский форвард клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин попал в топ-5 лучших снайперов в истории лиги после матча с "Нью-Йорк Рейнджерс", который завершился со счетом 5:1.
Хоккеист находится на пятой строчке в списке снайперов НХЛ всех времен. Он обошел Марселя Дионна, ранее занимавшего это место. На счету у Овечкина 732 шайбы, у канадского спортсмена — 731.
Сейчас пятерка лучших снайперов Национальной хоккейной лиги выглядит следующим образом:
"Огромная честь быть в этом списке, но, как я всегда говорю, игра за игрой, день за днем", — приводит комментарий российского хоккеиста пресс-служба НХЛ.
Напомним, 36-летнего Овечкина уже десять раз признавали лучшим снайпером. В составе сборной РФ он трижды становился чемпионом мира.
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