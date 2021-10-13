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"Это просто тряпочка": Карпин рассказал, как выбирают капитана в сборной РФ

Спорт » Командные виды » Футбол

По словам главного тренера сборной РФ Валерия Карпина, выбор капитана не влияет на результаты игры. Однако он попытался описать, как проходит процедура определения лидера российской команды перед матчами.

"Это просто тряпочка": Карпин рассказал, как выбирают капитана в сборной РФ

В интервью изданию "Чемпионат" Карпин сообщил, что капитаном в матче со Словенией стал Алексей Сутормин, потому что многие другие игроки уже выходили на поле в этом статусе. При этом он подчеркнул: если бы спортсмена меняли, ему бы пришлось отдать повязку кому-нибудь другому — на его личное усмотрение.

Вместе с тем тренер сборной России отметил, что есть футболисты, которые ещё не были капитанами, поэтому пока рано назначать лидеров по второму кругу.

Подобной практики не существует в других командах, однако Карпин не видит в этом ничего плохого, ведь сами спортсмены согласились с таким механизмом определения капитана.

"Капитанскую повязку в футболе надо отменять — и вообще везде. Она ничего не даёт, просто ни о чём. У кого повязка — вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без", — сказал главный тренер.

Напомним, 11 октября Россия одержала победу в поединке со Словенией. Матч завершился со счетом 2:1.

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Валерий Карпин - как живёт новый тренер сборной России и какое у него гражданство
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова
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