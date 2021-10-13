"Это просто тряпочка": Карпин рассказал, как выбирают капитана в сборной РФ

По словам главного тренера сборной РФ Валерия Карпина, выбор капитана не влияет на результаты игры. Однако он попытался описать, как проходит процедура определения лидера российской команды перед матчами.

В интервью изданию "Чемпионат" Карпин сообщил, что капитаном в матче со Словенией стал Алексей Сутормин, потому что многие другие игроки уже выходили на поле в этом статусе. При этом он подчеркнул: если бы спортсмена меняли, ему бы пришлось отдать повязку кому-нибудь другому — на его личное усмотрение.

Вместе с тем тренер сборной России отметил, что есть футболисты, которые ещё не были капитанами, поэтому пока рано назначать лидеров по второму кругу.

Подобной практики не существует в других командах, однако Карпин не видит в этом ничего плохого, ведь сами спортсмены согласились с таким механизмом определения капитана.

"Капитанскую повязку в футболе надо отменять — и вообще везде. Она ничего не даёт, просто ни о чём. У кого повязка — вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без", — сказал главный тренер.

Напомним, 11 октября Россия одержала победу в поединке со Словенией. Матч завершился со счетом 2:1.

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