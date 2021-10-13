Капитан сборной РФ Сутормин: футболисты не виноваты в своих высоких зарплатах

По словам капитана сборной РФ Алексея Сутормина, российские футболисты не виноваты в том, что получают высокие зарплаты.

Он напомнил зрителям: игроки не назначают себе выплаты самостоятельно, все это согласовывается с руководством клуба в рамках контрактов, передает "Чемпионат".

"Никто же не говорит, что легионеры получают много или мало? Все почему-то говорят исключительно про российских футболистов", — сказал Сутормин.

Спортсмен выразил надежду на то, что рано или поздно все жители страны смогут получать хорошие зарплаты за свою работу.

Добавим, Алексей Сутормин является игроком петербургской команды "Зенит". Этой осенью он неожиданно получил пост капитана сборной РФ. Первый матч в новом ранге спортсмен провел со Словенией. Поединок принес победу российским футболистам, матч завершился со счетом 2:1. Голы забили защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.